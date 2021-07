Carlino – Asta per Tomiyasu

Gli aggiornamenti sul fronte Tomiyasu

Per il Resto del Carlino, dopo Tottenham, West Ham e Atalanta, anche l'Arsenal avrebbe chiesto informazioni sul giapponese, valutato sempre 25 milioni di euro dal Bologna. Fino a qui il Bologna ha rifiutato i 15 milioni offerti dall'Atalanta e i 18 proposti dal Tottenham, ma con l'inserimento anche dell'Arsenal il prezzo potrebbe salire. Tra l'altro, la forte concorrenza della Premier potrebbe far sfilare l'Atalanta che non è intenzionata a partecipare ad aste. Per il momento il Bologna rimane sul punto: servono 25 milioni e si siederà al tavolo solo a fronte di offerte simili.