Si cercano di limare gli ultimi dettagli per il rinnovo di Riccardo Orsolini. Ieri nuovo incontro tra le parti, ma niente fumata bianca: resta ancora una piccola differenza tra richiesta e offerta.

Resta l'ottimismo in casa Bologna e la strada appare segnata, ma serve incontrarsi ancora per arrivare a dama e sancire la firma sul nuovo contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Le parti si sono avvicinate, ma c'è una differenza di 2-300 mila euro da colmare nei prossimi giorni. Si parla di parte fissa e bonus, per giungere a un totale di circa 2.8 milioni di euro. Nelle prossime due settimane è fissata una sorta di dead line per chiudere la partita e anche nella giornata di oggi, come riporta il Resto del Carlino, sono previsti nuovi incontri tra la dirigenza e l'agente del giocatore. Segno che c'è tutta la volontà di chiudere.