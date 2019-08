Carlino – Al lavoro per sfoltire la rosa

Continua il lavoro sul mercato in uscita per il Bologna. I rossoblu sono pronti a far partire i giocatori che ormai non rientrano più nei piani societari. Per Falcinelli il Frosinone avrebbe rotto gli indugi, mentre Verona e Brescia restano alla finestra. Falletti, sfumata l’opzione Livorno, può essere ceduto all’estero, il giocatore è richiesto in: Messico, Arabia, Belgio e Spagna.

Continua la ricerca di una squadra anche per Arturo Calabresi, che i rossoblu lascerebbero partire solo in prestito per ora. Anche Crisetig e Paz sono nella lista partenti, sull’italiano ancora nessuna squadra si è fatta avanti, mentre l’argentino potrebbe tornare in patria. Prossimo alla partenza è invece Godfred Donsah, ormai pronto a firmare col Cercle Brugge, il giocatore avrebbe già svolto le visite mediche, si attende solo l’ufficialità.