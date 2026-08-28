E' questa la giornata decisiva per capire le sorti di Jonathan Rowe. L'Atalanta, che ha passato il turno in Conference League, sta vendendo Ahanor e l'incasso potrebbe finanziare un rilancio per l'esterno inglese.

Una ulteriore proposta da 45 milioni più percentuale sulla rivendita potrebbe cambiare le carte in tavola e il Bologna vacillare, infatti il club rossoblù ha effettuato un paio di sondaggi per Gudmundsson della Fiorentina e Lang del Napoli. Serve chiaramente una offerta irrinunciabile per Rowe e i contatti con Paratici per l'islandese sono stati aperti per un prestito con diritto di riscatto a 12-15 milioni di euro, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire Johnny. Nel frattempo, Rowe ieri si è regolarmente allenato con la squadra.