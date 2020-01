Addio Dzemaili: Bologna lo ringrazia

Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, queste sono le ultime ore da giocatore del Bologna per Blerim Dzemaili. Il capitano rossoblu sta infatti per lasciare la Serie A: alla soglia dei 34 anni, il ragazzo sta per trasferirsi in Cina. Il centrocampista svizzero chiuderà a momenti l’accordo con lo Shenzen di Donadoni, che milita addirittura nella seconda serie cinese. Nonostante le cifre faraoniche a cui il campionato asiatico ci ha abituato, però, sembra che il numero 31 rossoblu andrà a guadagnare “solo” tra i 2 e i 3 milioni di euro annui per 2 o 3 stagioni. Nelle prossime ore verranno limati i dettagli, poi sarà la volta dell’annuncio ufficiale.

In scadenza di contratto a giugno 2020, il Bologna è d’accordo alla sua cessione. Dzemaili non avrebbe mai voluto lasciare l’Italia – dove è tornato dopo l’infelice esperienza a Montreal – ma la situazione ad oggi è cambiata a Casteldebole. Il centrocampo del Bologna ora è ricco di alternative, e lo spazio per il capitano si riduce sempre più: partire sembra proprio la decisione più giusta per tutti. Dzemaili sarà ovviamente ricordato, ancor prima che come calciatore, come uomo: i suoi principi e la sua professionalità – soprattutto in questa stagione vista la situazione Mihajlovic – non verranno mai dimenticati nell’ambiente rossoblu. Leader sia in campo che nello spogliatoio, Bologna può solo ringraziarlo e augurargli il meglio.

Fonte: “Carlino”