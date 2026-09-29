Emil Holm dovrà operarsi dopo l'infortunio ai flessori della coscia destra rimediato qualche giorno fa in nazionale. Decisione presa: il terzino volerà in Finlandia entro questa settimana.

Holm sarà infatti operato dall'esperto medico del settore Lasse Lempainen, un luminare sulla chirurgia muscolare. Come riporta il Carlino, è lo stesso medico a cui si è rivolto Artem Dovbyk e i tempi di recupero sembrano più o meno gli stessi. L'ucraino, infatti, la scorsa stagione è tornato in campo solo per un paio di partite a fine campionato dopo essere stato operato a gennaio. Per Holm, dunque, si prospetta uno stop di circa 5 mesi. Si tratta di una lesione muscolo-tendinea dato che, secondo il quotidiano, il giocatore non è in grado di camminare senza stampelle. Un problema per il Bologna che ora rimane nel ruolo solo con Nadir Zortea e Lollo De Silvestri.