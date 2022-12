Carlino – A gennaio il Bologna riparte da tre punti

Il 4-2-3-1 è il modulo di riferimento per Thiago Motta. Un modulo fluido, con i continui scambi di posizione e inserimenti in zona offensiva che si sono visti chiaramente nelle ultime due amichevoli contro Mallorca e Verona (vinte per 1-2 e 0-1). Ottimi segnali dalla squadra, in vista di un mese di gennaio fitto di impegni, con 5 partite di campionato e gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio. Prima della pausa, si era pensato a dei possibili esperimenti in attacco con l'inserimento di Zirkzee al fianco di Arnautovic. L'infortunio dell'olandese ha rimandato queste prove a data da destinarsi.