Capitolo regia, viola su Pulgar, ma ci sono anche Badelj e Mandragora

Dopo gli imminenti acquisti di Lirola e Boateng dal Sassuolo, la Fiorentina va a caccia del mediano che dovrà sostituire Veretout.

Nel taccuino dei dirigenti viola, oltre a Erick Pulgar, ci sarebbero altri profili. Il primo sarebbe un cavallo di ritorno, ovvero Milan Badelj, ma la viola non vuole corrispondere una cifra considerevole alla Lazio per riprenderlo. Non solo, uno dei pupilli di Pradé è Rolando Mandragora, in questo caso l’Udinese non sembra intenzionata a cederlo. La lista non è finita, in campo estero la dirigenza viola segue Diego Demme del Lipsia e Valentin Rongier del Nangtes, entrambi valutati circa 15 milioni di euro.