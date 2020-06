Campione: “Il Bfc può vincere a Marassi. Mihajlovic? Queste 11 partite gli serviranno per…”

Parte dai rinnovi dei tre senatori la chiacchierata di Manfredi Campione a E’Tv durante la trasmissione Sportoday. Le sue parole:

“Il rinnovo dei tre senatori Palacio, Da Costa e Danilo, è una bella notizia. El trenza sorprende, sembra non voler mai smettere ed è arrivato a Bologna già maturo. Il suo percorso prosegue in maniera incredibile anche per quello che si è visto lunedì sera contro la Juventus. Ci sta mettendo un po’ di più a ritrovare condizione ma in quei venti minuti ha dimostrato di che pasta è fatto, uno come lui può aiutare tantissimo anche alternandosi con Barrow come punta centrale”.