Calciomercato – Si punta ancora a Bonifazi

È Kevin Bonifazi la nuova suggestione per la difesa rossoblu. Come riportato da TuttoMercatoWeb infatti il difensore centrale ex Spal sembra essere uno dei preferiti in cima alla lista di Walter Sabatini.

Trattativa tuttavia non facile e che vede la concorrenza di diverse squadre interessate al giovane, tra tutte proprio la Spal sembra essere quella maggiormente avanti per il ritorno in maglia bianco azzurra del 23enne di Rieti. Il Bologna sembra però essersi inserito con interesse nella corsa centrale granata, a gennaio presumibilmente quindi sarà derby di mercato.