Calciomercato – Olmo apre all’Italia, occasione per il Bologna?

Dani Olmo è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Il giovane,protagonista con la Roja in Under 21, è attualmente un giocatore della Dinamo Zagabria che però difficilmente sarà in grado di trattenerlo visto quanto di buono fatto vedere negli ultimi mesi.

Sta inoltre facendo parecchio discutere un’intervista rilasciata a calciomercato. com nei giorni scorsi dove il giovane centrocampista ha infatti dichiarato di sognare di giocare in Italia. Attratto da grandi club, Juventus e Milan su tutti, lo spagnolo sogna l’approdo nel nostro calcio e si propone ad un club che punti forte su di lui e sulle proprie capacità.

Per il portale di mercato chissà che il Bologna non possa pensare al giovane nazionale spagnolo per regalare un colpo non solo in ottica futura ma utile sicuramente anche nell’immediato.