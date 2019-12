Calciomercato – La partenza di Barrow dipende da Zapata

E’ Mussa Barrow l’ultima suggestione in avanti per quanto riguarda il mercato del Bologna.

I rossoblu sembrano infatti essersi mossi concretamente per assicurarsi le prestazionei sportive del giovane gambiano nel mercato di gennaio.

Una possibile cessione della punta sembra essere legata fortemente alla situazione riguardante Duvan Zapata, il colombiano è infatti alle prese con un fastidioso infortunio che lo tiene lontano dai campi ormai da diversi mesi.

L’Atalanta dunque prima di cedere Barrow vorrebbe prima riflettere sulla condizione di Zapata, in caso di notizie positive dall’infermeria neroazzurra allora sì che la trattativa potrebbe entrare nel vivo.