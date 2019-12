Calciomercato – Kalinic si allontana dal Bologna

La pista che porta Nikola Kalinic al Bologna sembra essersi raffreddata proprio nelle ultime ore.

La Gazzetta dello Sport infatti parla di un Kalinic non intenzionato a lasciare la capitale, forte di un contratto abbastanza sostanzioso dal punto di vista economico, il croato fa muro alla sua cessione e aspetta la sessione di mercato estiva per trovare una nuova squadra in intesa con l‘Atletico Madrid.

Si iniziano quindi a delineare sempre in maniera più chiara i reali obiettivi di mercato del Bologna che continua a valutare attento e sonda anche altre piste di mercato.