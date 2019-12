Calciomercato – Il Bologna valuta due centrali

Sono settimane molto intense quelle che aspettano il Bologna a gennaio, i rossoblu cercano rinforzi in difesa e si muovono già da subito per provare a migliorare un reparto che fino ad ora non è stato in grado di fornire garanzie a sufficienza. Dopo il nome di Di Marco per la fascia sinistra adesso il Bologna valuta anche dei nomi per il ruolo di difensore centrale.

Il Corriere di Bologna riporta l’interessamento da parte dei rossoblu nei confronti di Kjaer, danese attualmente in forza all’Atalanta ma in prestito dal Siviglia, e di Juan Jesus che alla Roma non sembra aver trovato lo spazio concessogli nelle passate stagioni. Quest’ultimo infatti sembra l’opzione più concreta tra le due idee di mercato, il brasiliano al contrario di Kjaer non è legato a due società e ci sarebbero meno difficoltà nel portarlo a Bologna inoltre è un giocatore che aggiungerebbe un tasso di esperienza leggermente maggiore rispetto al difensore dell’Atalanta. Il Bologna valuta e resta alla porta pronto ad accogliere un nuovo difensore centrale.