Calciomercato – Bologna, interessa un attaccante dello Shaktar

Oleksander Zubkov, 23 anni di origine ucraina, è il nuovo nome per l’attacco di Sinisa Mihajlovic. Dopo i sondaggi di alcuni giorni fa, si fa sempre più calda la pista che porta alla punta ucraina.

Secondo quanto riportato da Calciomercato, il centravanti ucraino di proprietà dello Shaktar Donetsk ma attualmente in prestito al Ferencvaros, potrebbe presto arrivare in Italia. Su di lui si sono mosse diverse squadre come Fiorentina,Genoa e Bologna.

L’agente del giocatore ha inoltre confermato i contatti con alcune società italiane sottolineando la disponibilità del suo assistito al trasferimento in Italia già da gennaio. Il Bologna dunque valuta il da farsi e resta vigile con un occhio anche agli obiettivi come Sanabria e Barrow.