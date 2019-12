Calciomercato – Bologna su De Silvestri

Un’importante notizia di mercato quella riportata da TuttoSport che vede coinvolti il Bologna e Lorenzo De Silvestri. L’esterno granata sembra infatti essere finito nella lista dei desideri di Sabatini.

Difficile se non impossibile però vederlo con la maglia rossoblu già da gennaio, il giocatore, che è in scadenza di contratto, non verrà fatto partire subito a meno di clamorose offerte.

Bisognerà inoltre valutare la volontà da parte del Torino nel voler privarsi di un elemento chiave non solo dal punto di vista tecnico tattico ma anche da punto di vista ambientale.

Il Bologna non si muove quindi soltanto nell’ ottica del mercato di riparazione ma valuta diversi profili anche per la prossima stagione.