Calciomercato – Ancelotti allontana Kean

Moise Kean si allontana dal Bologna, dopo le ultime disavventure del giovane attaccante in forza all’Everton un suo ritorno in Italia non sembrava essere più così lontano. Ma con l’ormai imminente arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffies, il 19enne ritorna ad essere una pedina valida nello scacchiere dell‘Everton che non sembra intenzionato a darlo via.

E’ il Corriere Dello Sport a parlarci di questo clamoroso dietrofront da parte del club di Liverpool, con il cambio di allenatore infatti le gerarchie sembrano essersi di nuovo ristabilite ed il giovane italiano è in corsa per un posto da titolare in avanti con il compagno di reparto Calver Lewin.

Dopo il mancato arrivo di Ibrahimovic,il Bologna può quindi dire addio ad un altro grande obiettivo per il reparto avanzato. Sabatini resta tuttavia vigile sul mercato dove restano calde le piste che portano a Sanabria e Barrow.