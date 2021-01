Calabresi-Faragò, mancano solo le firme

Lo scambio tra Bologna e Cagliari che porterà Arturo Calabresi in Sardegna e Paolo Faragò sotto le Due Torri sembra ormai ai dettagli. I due giocatori non sono stati convocati nelle rispettive squadre e la chiusura è vicina.

Mancano ormai solo le firme, dunque, per un’operazione che porterà una plusvalenza a bilancio per entrambi i club. “Possiamo dire che la trattativa è ai dettagli – ha affermato Bigon nel pre gara di sabato – non penso ci saranno grossi problemi e contiamo di chiudere già per l’inizio della prossima settimana”. Faragò è atteso già oggi a Casteldebole per le visite mediche, poi arriverà l’ufficialità. Rispetto a Calabresi, già da inizio stagione fuori dai piani di Mihajlovic, l’ormai ex giocatore del Cagliari conta già 8 presenze in questo campionato e 99 complessive con la maglia dei sardi in Serie A.

