Bucchioni: “Settimana prossima l’annuncio di Ibra al Milan”

Zlatan Ibrahimovic al Milan sarà ufficiale settimana prossima. E’ quanto sostenuto oggi su Tmw dal collega Enzo Bucchioni, convinto che l’affare sia in dirittura d’arrivo. Pare che tra il Milan e l’attaccante svedese possa esserci una fumata bianca per un contratto di un anno e mezzo.

Le parole di Bucchioni nell’editoriale odierno: “Puntate sulla prossima settimana per l’accordo definitivo fra Ibrahimovic e il Milan. Come vi diciamo da tempo, il giocatore vuole Milano e vuole il Milan, i segnali sono inequivocabili da almeno un mese e mezzo. Raiola sta mettendo a punto tutti i particolari del contratto. Il Milan ha capito che per sei mesi secchi Ibra non avrebbe mai dato l’ok. Questione di orgoglio e di autostima. Si sta cercando di sostituire l’opzione per l’anno prossimo con un contratto diretto fino al giugno del 2021, in pratica un anno e mezzo. Ballano 2-3 milioni di differenza fra domanda e offerta, non credo che Elliott si possa fermare per certe cifre soprattutto quando tutti ti hanno detto che uno come Ibra può portare quello che oggi manca a questa squadra per provare a tornare in zona Europa”.