Bucchioni: “Ibra-Milan era tutto apparecchiato, poi…”

Rischia di sfumare il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Quello che sembrava un affare già fatto, per Enzo Bucchioni assume i connotati di una telenovela internazionale. Il Milan attendeva la firma di Ibra ai primi di dicembre, ma poi, secondo il collega, a bloccare l’operazione sarebbe stato Carlo Ancelotti.

Le parole di Bucchioni su Tmw: “Era tutto apparecchiato, ma lo svedese non ha firmato l’accordo entro i primi dieci giorni di dicembre – ha scritto il giornalista – I rossoneri avrebbero voluto per farlo allenare, metterlo in mano a preparatori atletici per averlo al top alla ripresa del campionato alla Befana. Boban e Maldini sono seccati e turbati. Il problema è strettamente fisico, temono che Ibra, lontano dai campi da metà ottobre, possa perdere il tono muscolare e fare troppa fatica […] Cosa è successo? A bloccare l’operazione, e sembra un paradosso, è stato Carlo Ancelotti. Da giorni sapeva che sarebbe stato esonerato e i colloqui con Ibra non erano tesi a portarlo a Napoli, ma a prospettargli un futuro in Premier”.