Una maledizione per Thijs Dallinga. L'attaccante olandese aveva iniziato la stagione con una doppietta contro l'Hoffenheim e in un campionato meno tattico come la Bundesliga avrebbe potuto trovare la sua dimensione.

Infatti, l'inizio incoraggiante era stato seguito con positività anche dal Bologna, che lo ha ceduto al Colonia in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, con fondate chance di poterlo cedere definitivamente a fine stagione e incassare un discreto gruzzoletto. Ma la sfortuna è sempre dietro l'angolo e Thijs ha rimediato nei giorni scorsi un bruttissimo infortunio al ginocchio in amichevole: la lesione del legamento crociato anteriore. Uno stop che non ci voleva. Da un lato ferma brutalmente la possibile rinascita della punta, reduce da due annate opache a Bologna, dall'altro mette in forte dubbio il riscatto a fine anno da parte del Colonia. Tanti i messaggi di sostegno anche dagli ex compagni, compreso Lewis Ferguson che nel 2024 ha patito pure lui un serio infortunio al ginocchio.