Bombardini e Tarantino: “Hickey non ha paura, ma ora iniziano gli esami”

Grande esordio per Aaron Hickey che in una settimana ha conquistato Mihajlovic e il pubblico del Dall’Ara. Su e giù per la fascia sinistra, con buone doti atletiche e tecniche e già una discreta predisposizione tattica: col Parma lo scozzese è stato assoluto protagonista a soli 18 anni. Ma si sa, i giovani hanno bisogno di tempo e di sbagliare, ed è lì che Bologna dovrà essere brava a supportarlo. Di questo hanno parlato due grandi ex come Massimo Tarantino e Davide Bombardini.

Scheda 1 di 3