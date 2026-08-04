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Peltonen è rossoblù

Il Bologna Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Tiia Katarina Peltonen fino al 30 giugno 2027 con opzione per il prolungamento.

Tiia Katariina Peltonen, nata l’8 giugno 1995 a Helsinki (Finlandia), è un difensore centrale di piede destro. Ha iniziato la propria carriera nel 2013 con il PK-35 Vantaa, club con cui è rimasta fino al 2017. Successivamente ha vestito la maglia dell’Aland United per due stagioni, prima del trasferimento in Danimarca al Nordsjælland, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita fino al 2022. In seguito ha giocato con il Fortuna Hjørring, una delle principali realtà del calcio femminile danese con cui ha disputato le ultime quattro stagioni.

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