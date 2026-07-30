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Giulia Mancuso

Il Bologna Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giulia Mancuso, Noemi Fedele e Giulia Ferrandi. Mancuso ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028, mentre Fedele e Ferrandi saranno rossoblù fino al 30 giugno 2027. Con questi innesti salgono a nove gli acquisti della sessione estiva di mercato.

Giulia Mancuso, nata il 28 febbraio 1999 a Rivoli (TO), è un difensore centrale di piede destro. Dopo aver giocato in squadre miste fino ai 14 anni, è entrata nel settore giovanile di Alba e Luserna. Successivamente ha vestito le maglie della Juventus Torino e della Juventus Primavera, con cui ha vinto la Viareggio Women’s Cup 2018. In carriera ha poi maturato esperienze con Empoli, Vittorio Veneto e Ivrea, prima di disputare due stagioni con il Cesena e tre con la Lazio, culminate con la vittoria del campionato di Serie B. "Sono contenta di essere qua dopo due anni complicati, ho grande voglia di rivalsa", la carica di Giulia. "Qui c’è un bel progetto e una squadra ambiziosa: conosco già Ferrandi e Rossi. Mi reputo un difensore veloce, mi piace condurre la palla e impostare l’azione, senza rinunciare alla mia aggressività"

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