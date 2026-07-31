Il Bologna femminile annuncia altri tre innesti
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
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Il Bologna Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Greta Di Luzio, Veronica Benedetti e Arianna Pieri. Di Luzio ha sottoscritto un contratto in rossoblù fino al 30 giugno 2028, Benedetti si lega al Club fino al 30 giugno 2027 con opzione per il prolungamento, mentre Pieri ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027. Con questi tre innesti, il numero di trasferimenti in entrata sale a quota 12.
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