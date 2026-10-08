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Woltemade un caso. Juve su Raimondo

L’infortunio subito da Antonio Raimondo non ha certamente spento i riflettori dei big club sul bomber del Frosinone. Dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia U21 a causa di una tendinopatia inserzionale del tendine d’Achille destro, l’attaccante rimarrà ai box per circa un mese. Nonostante ciò, l’avvio da 4 gol in 5 partite in Serie A gli ha permesso di attirare l’interesse di un club come la Juventus di Spalletti.

“Woltemade è già un caso”, scrive infatti la Gazzetta dello Sport. L’attaccante, arrivato in bianconero sul finire del mercato, non sta rispettando le aspettative e ora la Juventus guarda già altrove.

Le occasioni mancate e il gol divorato con la Germania nella gara contro la Serbia, durante questa sosta dedicata alla Nations League, hanno suscitato profonde riflessioni ai vertici della Continassa.

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