Il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Vitik e Casale.

"Rossoblù al lavoro in preparazione al debutto ufficiale di lunedì: oggi la squadra, dopo il warm up, ha svolto esercitazioni d’attacco e serie di partitelle 5 contro 5 a campo ridotto, con Martin Vitik che si è allenato coi compagni. Nicolò Casale ha proseguito il programma differenziato.