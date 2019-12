Bologna, Vignato sempre più vicino

Dopo un primo affondo tentato e fallito in estate, il Bologna sembra pronto a fare una nuova offerta per Emanuel Vignato. Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, il Bologna sarebbe infatti ad un passo dall’ingaggio del giovane italo-brasiliano. La chiave di volta sarebbe stata l’acquisto di Bani operato in estate. L’esborso per il difensore ha infatti aiutato i clivensi ad iscriversi alla cadetteria, favorendo i buoni rapporti tra le società.

Questo avrebbe concesso al Bologna una corsia preferenziale al talento Under 20, su cui mezza Europa ha puntato gli occhi. Sula talento e suo fratello infatti ci sarebbero gli occhi di Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Juventus e Benfica. Ma il Bologna sta puntando forte sui giovani e questo starebbe pesando sulla decisione del ragazzo. Secondo quanto riporta la testata, la dirigenza rossoblu è pronta a offrire 2,5 milioni e a lasciarlo in prestito fino a fine stagione al Chievo. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma pare sempre più vicina.