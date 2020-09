Mercato – Non è ancora fatta per Lopy

Non è così fatto lo sbarco a Bologna, in collaborazione con gli Impact, del mediano senegalese Dion Lopy.

Il giocatore, classe 2002 della Oslo Academy Dakar, era stato dato vicinissimo al club rossoblù in una operazione che avrebbe coinvolto i Montreal Impact, ma il diesse del Bologna Riccardo Bigon ha affermato oggi che il giocatore è sì interessante per il club ma non in dirittura d’arrivo. Il Bologna si è approcciato a Lopy più di un anno fa ma poi non lo ha tesserato per motivi di passaporto extracomunitario, il ragazzo è rimasto comunque nei pensieri del Bologna ma oggi la trattativa non può definirsi chiusa.