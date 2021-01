Bologna-Verona, sfida anche sul mercato

Sam Lammers, per identikit e caratteristiche tecniche, poteva rappresentare la prima scelta per l’attacco del Bologna.

L’olandese possedeva tutti i requisiti che la società rossoblù cercava sul mercato, essendo molto giovane e sposandosi alla perfezione per il gioco di Sinisa Mihajlovic. L’Atalanta, però, è intenzionata a cederlo in questa finestra di mercato solo in prestito secco, dimostrando di puntare molto sul giocatore nonostante lo scarso utilizzo da parte di Gasperini. Ed ecco che il giocatore sembra essere vicino al Verona, ospite quest’oggi al Dall’Ara, che ha accettato il prestito secco fino a giugno. Il Bologna vira invece con decisione su Sanabria.

Fonte-Carlino