Bologna, tre sudamericani per il centrocampo

Mancano due settimane alla fine del calciomercato in Italia, ed il Bologna deve ancora trovare almeno un centrocampista. Dopo le partenze di Nagy e Pulgar, infatti, i rossoblu hanno lasciato andare anche Donsah. E’ quindi finito il tempo di vendere in mediana: adesso serve trovare almeno un sostituto. Come riporta “Tuttomercatoweb”, i nomi più caldi e più sondati da Sabatini sono essenzialmente tre, tutti sudamericani.

Il primo è Gustavo Cuellar, colombiano del Flamengo: il Bologna ha offerto 8 milioni di euro, ma l’Al Hilal ha superato la proposta e sembra al momento in vantaggio. Il secondo è Lucas Mineiro, brasiliano del Vasco da Gama in prestito alla Chapecoense. E poi infine c’è sempre Nicolas Dominguez, argentino del Velez: il ragazzo è giovane e promettente, ma la sua clausola rescissoria è pari a 9 milioni di euro circa. Qualcuno dovrà arrivare, e il tempo stringe.