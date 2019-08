Bologna, spunta a sorpresa De Silvestri per la fascia

Dopo il pareggio al debutto contro l’Hellas Verona, il Bologna ha ora una settimana per pensare al mercato. Medel è vicinissimo ai rossoblu, manca soltanto la firma. Con l’acquisto del centrocampista cileno, le trattative in entrata per i felsinei potrebbero essere chiuse, salvo eventuali occasioni dell’ultimo minuto. Nell’ultima settimana di mercato può sempre succedere di tutto, e infatti spunta a sorpresa il nome di Lorenzo De Silvestri. Secondo “Tuttomercatoweb”, i rossoblu starebbero pensando all’esterno del Torino per la fascia destra.

Il laterale granata sta molto bene dov’è ora, ma non ha ancora rinnovato. Se ne parla da un po’, ma ancora non ci sono novità concrete: sembra che il Torino voglia occuparsi della questione solo al termine del mercato. Il Bologna prova dunque di inserirsi, così come l’Atalanta – che però garantirebbe un posto di minor rilievo al ragazzo rispetto ai felsinei. Se il Toro dovesse ancora temporeggiare, il Bologna potrebbe davvero tentare il colpaccio in extremis. Il suo valore di mercato si aggira attualmente sui 4-5 milioni di euro.