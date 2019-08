Bologna, sprint del Torino per Verdi

Il Torino continua a seguire fortemente Simone Verdi, ex giocatore del Bologna. I granata hanno da tempo superato la concorrenza della Sampdoria, ed hanno trovato gli accordi economici sia col ragazzo che con il Napoli. Ora però bisogna velocizzare i tempi. Come riporta “Tuttosport”, i granata vogliono ufficializzare l’esterno entro un paio di giorni, così da poterlo inserire nella lista per l’Europa League: giovedì il Toro giocherà l’andata del preliminare contro il Wolverhampton.

Verdi arriverebbe in prestito biennale di 10 milioni di euro, con il riscatto obbligatorio fissato ad altrettanti 10 milioni. Al ragazzo andrà uno stipendio di 2 milioni netti a stagione.