Bologna, spese da Champions: ecco il saldo dal 2015

Come noto, il Bologna è stato tra i club più attivi sul mercato estivo 2019 a livello di spese. Solo tre società hanno speso di più in questa sessione: Inter saldo -98 milioni, Milan -75 milioni, Napoli -71 milioni. Il Bologna? Il suo saldo estivo è stato di -32 milioni.

Più in generale, però, il club di Saputo non ha lesinato investimenti dal 2015, ovvero anno di ritorno in A. Il Resto del Carlino di oggi pubblica il dato del saldo generale degli ultimi 4 anni di Serie A, e anche in questo caso i rossoblù sono nelle parti alte. Comanda il Milan con -416 milioni, poi Inter -292 milioni, Juventus -245 milioni e quarto è proprio il Bologna con – 79 milioni di euro.