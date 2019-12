Bologna, sono tre i candidati principali per la difesa

Due difensori del Torino e uno della Roma. Il Bologna vuole rinforzare il proprio reparto arretrato ed è pronto a mettere mano al portafogli già a gennaio. I rossoblu sarebbero infatti sulle tracce di Bonifazi e Lyanco dei granata. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il brasiliano è il sogno, ma Cairo continua a fare muro. Più percorribile invece la pista Bonifazi, considerato cedibile dal Toro.

L’alternativa rimane Juan Jesus. Il brasiliano della Roma è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie di Fonseca. Il giocatore sarebbe quindi in cerca di una nuova sistemazione già per il mercato di gennaio. I rossoblu sono alla finestra, ma ancora si attende per l’eventuale affondo decisivo.