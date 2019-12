Bologna, sondaggio per Zubkov

Cominciano a muoversi le prime voci di mercato in attacco dopo aver incassato il no di Ibrahimovic. Secondo un sito ucraino infatti i rossoblu sarebbero sulle tracce di Oleksandr Zubkov, esterno offensivo ucraino, di proprietà dello Shaktar Donetsk, ma in prestito al Ferencvaros. I rossoblu al momento avrebbero effettuato solo un sondaggio per il giocatore, stando a quanto scrive footboom.com.

I rossoblu non sarebbero neanche l’unica squadra italiana sul giovane classe ’96. Entrambe le genovesi hanno mosso passi concreti, ingaggiando un vero derby di mercato per il giocatore.Più indietro invece i rossoblu, insieme alla Fiorentina.