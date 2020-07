Stadio – Bologna, sogno Simeone

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, Sinisa Mihajlovic avrebbe richiesto una punta dal mercato per il prossimo anno. Anche la dirigenza rossosblù si sarebbe convinta dell’esigenza di inserire un altro attaccante oltre a Musa Barrow.

Il Bologna arriva dal pareggio con il Cagliari che ha messo in mostra le doti realizzative di Simeone, già in doppia cifra, ma il Cagliari lo ha blindato chiedendo oltre 20 milioni, cifra che il Bologna non vuole e non può spendere. Ma in generale una punta da 15 gol costa circa 25 milioni, troppi. Ecco allora che il nome buono è quello di Andrea Favilli, grande amico di Riccardo Orsolini e accomunato dallo stesso agente: il suo costo potrebbe aggirarsi sui 9-10 milioni di euro.