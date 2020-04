Bologna, si pensa anche ad Esposito per l’attacco

Prova a blindare il proprio giovane bomber l’Inter. Sebastiano Esposito infatti potrebbe a breve firmare un rinnovo con i nerazzurri con scadenza a luglio 2025. Non è però da escludere una sua cessione in prestito per fare esperienza, ed ecco allora che diverse pretendenti si fanno avanti.

Tra queste anche il Bologna, secondo Tuttosport, sarebbe sulle tracce dell’attaccante dell’Inter. La politica sui prestiti rossoblu resta però rigida e difficilmente gli emiliani si accontenteranno di un prestito secco per l’attaccante. Le altre squadre sulle tracce del nerazzurro sono Sassuolo, Verona, Genoa e Parma. Non è però da escludere un prestito in Serie B, anche a Spal o Brescia, nel caso in cui dovessero retrocedere.