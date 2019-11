Bologna, si fa un tentativo per Kean

Non si discute solo di Ibrahimovic tra il Bologna e Mino Raiola. Secondo il Corriere dello Sport Stadio infatti i rossoblu avrebbero chiesto informazioni per Moise Kean. L’attaccante dell’Everton sta affrontando un difficile periodo di ambientamento nella Premier League e si sta valutando un eventuale ritorno in A per cercare il rilancio. I Toffees hanno investito 30 milioni solo l’estate scorsa e sicuramente non svenderanno il talento ex Juventus.

La Roma è attualmente in pole position per un eventuale trasferimento del diciannovenne. Sarà difficile però per lui trovare spazio nell’affollato attacco giallorosso. Il Bologna lo aveva cercato lo scorso gennaio e pensa ad un nuovo affondo questo inverno, nel caso in cui saltasse la pista Ibrahimovic. I rossoblu non sembrano particolarmente intenzionati ad accettare un prestito secco, così come i Blues di Liverpool non vorranno svendere il proprio talento. L’operazione non nasce sotto i migliori auspici, ma gli emiliani restano alla finestra in attesa di sviluppi.