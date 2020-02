Bologna, si continua a seguire Giulio Maggiore

Le prestazioni positive di Giulio Maggiore in Serie B hanno attirato l’interesse di molti club di Serie A. Tra questi ci sarebbe anche il Bologna che segue il giovane classe ’98 già dalla scorsa estate, così come il Cagliari. Le ottime prestazioni però di Maggiore non sono passate inosservate.

La fila delle pretendenti però, secondo quanto riporta il Secolo XIX, starebbe aumentando. Il Monza infatti vorrebbe assicurarsi le prestazioni del centrocampista in ottica Serie B del prossimo anno. Anche il Torino avrebbe mosso passi in avanti per il giocatore, con osservatori granata che potrebbero seguirlo durante i prossimi impegni con la Nazionale Under 21. Rossoblu che dovranno quindi battere una folta concorrenza se vorranno assicurarsi le prestazioni del giovane mediano dello Spezia.