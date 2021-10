Bologna, senti Ramirez: “Ritorno? Per me non c’era posto, o forse non sono bravo”

Le parole di Gaston Ramirez

Di questo ha parlato l'ex Sampdoria a Tmw, mandando anche un chiaro messaggio ai rossoblù: "Bologna? Non c’era posto o forse non sono cosi bravo per loro. Rendimento della squadra? In Serie A non puoi sbagliare e qualche passo falso lo hanno fatto, ma Mihajlovic resta un grande allenatore".