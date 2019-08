Bologna, Sabatini vuole anche un attaccante

Il Bologna ha chiuso per Medel, che sarà in Italia nella giornata di domani. Il centrocampista cileno andrà così a ricoprire il buco lasciato da Pulgar in mediana. In questo modo, il mercato dei rossoblu sembra poter essere chiuso. O almeno questo è quello che crede Bigon. Secondo Sabatini, infatti – come riporta il “Corriere dello Sport” – il Bologna ha ancora bisogno di un ultimo innesto, nello specifico un attaccante, soprattutto se non dovesse andare in porto la trattativa per Dominguez.

Nei mesi scorsi i felsinei hanno cercato di avvicinarsi a diversi profili – su tutti Defrel e Kouamé – senza però ottenere risposte positive. Il mercato chiude lunedì 2 settembre alle ore 20: il tempo – seppur poco – c’è ancora. Sabatini vuole regalare un ultimo botto di mercato ai suoi nuovi tifosi.