Bologna, Sabatini e Saputo si separano senza troppi fronzoli

Sabatini paga per la disfatta di Empoli, Saputo probabilmente aveva deciso di non rinnovare il contratto

Lo ha fatto ieri mattina in un colloquio con il presidente, prendendosi le sue responsabilità per la disfatta e ipotizzando l'uscita di scena perché qualcuno avrebbe dovuto in qualche modo pagare per la brutta prestazione offerta. Joey Saputo non ci ha pensato un attimo e ha colto l'occasione accettando senza tentennamenti le 'dimissioni' del coordinatore. In sintesi: Saputo aveva probabilmente deciso di chiudere il rapporto e non rinnovare il contratto dopo il confronto in tribuna al Castellani, Sabatini dall'altro lato si è preso le proprie responsabilità. Due più due fa quattro e fine dei giochi. I rumors narrano che Sabatini, forse, chissà, si aspettasse una reazione meno immediata del presidente, magari un'opera di convincimento a restare, cosa che non è accaduta. Resta per il coordinatore il dispiacere per un progetto che non è riuscito a far decollare come lui stesso immaginava e su cui lui puntava tanto. La bolla di felicità non è diventata totalmente reale, almeno come risultati sul campo. Dopo due anni il salto di qualità è ancora rimandato.