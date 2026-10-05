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L'infortunio

L’ottimo inizio a Colonia aveva riacceso in Dallinga la speranza di aver finalmente trovato la piazza giusta dove sbocciare e sbloccarsi a livello realizzativo una volta per tutte. L’olandese aveva infatti debuttato in campionato con una doppietta che aveva regalato la vittoria alla sua squadra contro l’Hoffenheim.

Nelle successive due gare di campionato Dallinga aveva leggermente faticato, pur partendo sempre dal primo minuto. Poi è arrivata l’amichevole contro il Viktoria Colonia.

Proprio in quella gara, che serviva a mantenere minuti nelle gambe durante questa lunga sosta delle nazionali, è arrivato quello che Dallinga ha definito sui propri social “un incubo che è diventato realtà”. Dopo un duro contrasto di gioco, l’attaccante classe 2000 ha rimediato una lesione del legamento crociato che lo terrà ai box almeno fino alla fine della stagione.

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