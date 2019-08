Pulgar è della Fiorentina: ai rossoblù una percentuale sulla futura rivendita

Il Bologna perde Erick Pulgar. Dopo giorni di tensione, alla fine il centrocampista cileno lascia effettivamente i rossoblu per trasferirsi alla Fiorentina. Nonostante il ritorno di Badelj, la Viola si fionda sul regista e lo porta in Toscana. Come riportato da “Gianlucadimarzio”, la Fiorentina verserà nelle casse del Bologna 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Manca dunque ormai solo la firma per ufficializzare l’affare. A breve ci saranno le visite mediche.