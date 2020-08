Bologna, pressing su Supryaga

Il Bologna crede fermamente nelle qualità di Vladyslav Supryaga e cercherà, nei limiti del possibile, di farlo vestire di rossoblù.

La dirigenza felsinea avrebbe già alzato la prima proposta di 8 milioni di euro arrivando a circa 10, ma il presidente della Dinamo Kiev Surkis ne vorrebbe 15 e non ha alcuna fretta di vendere il giocatore, che tra l’altro Lucescu vorrebbe tenere. In casa Dinamo serve innanzitutto un sostituto, ma il Bologna continua il pressing e mantiene quotidianamente caldi i contatti con l’entourage dell’attaccante, facendo capire l’estrema volontà di portarlo in Italia (campionato attrattivo per lo stesso Supryaga). C’è una importante apertura – la Serie A intriga la punta che in patria è paragonata a Shevchenko – ma c’è da convincere la Dinamo Kiev e non è affatto escluso che il Bologna possa a breve alzare ulteriormente l’offerta per convincere Surkis a cedere il ragazzo.