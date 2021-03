Bologna – Perché accontentarsi?

‘Chi si accontenta gode, così così’, cantava Luciano Ligabue. Viene da chiedersi, perché accontentarsi? La doppia vittoria su Crotone e Sampdoria è un bel passo avanti sotto il profilo della mentalità, due partite non giocate benissimo ma vinte, tra l’altro una rimonta, ma ancora non è sufficiente del tutto. Perché? Sei punti in fila oggi valgono l’undicesimo posto e l’auspicio di tutti, al sesto anno di Saputo, è poter avere un Bologna stabilmente a sinistra.

Scheda 1 di 5