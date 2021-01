Bologna, Pato non interessa

Negli ultimi giorni Alexandre Pato si era proposto, tra le altre, anche al Bologna, complice il suo desiderio di tornare in Italia.

La società rossoblù fa sapere però che l’interesse per il giocatore è pari a zero, sia per le sue condizioni fisiche(non gioca da fine luglio) sia perchè non rientra nei piani. Il calciatore manca poi dai campionati europei da 3 anni ed è attualmente svincolato dopo la parentesi al San Paolo. Il Bologna è invece vicino a Paolo Faragò del Cagliari, coinvolto nello scambio che porterà anche Arturo Calabresi in Sardegna. La fumata bianca potrebbe già arrivare all’inizio della settimana prossima.

Fonte-Gazzetta