Bologna, occhio al Torino: concorrenza per Barrow

L’Atalanta vuole vendere Musa Barrow già in questo mercato di gennaio. Da settimane c’è il Bologna sul ragazzo, il quale avrebbe già messo la squadra di Mihajlovic in cima alla sua lista delle preferenze. Oltre che per Ibanez, infatti, i rossoblu avrebbero già trovato una sorta di accordo sia col giocatore che con la Dea: prestito oneroso con obbligo di riscatto, mancano solo cifre e dettagli. La sessione di mercato invernale però è appena iniziata, e può ancora succedere di tutto.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti, anche il Torino avrebbe sondato il profilo di Barrow. I granata hanno maggior disponibilità economica in questo momento rispetto agli emiliani, e sembrerebbero già pronti ad accontentare le richieste dell’Atalanta. Il Bologna rimane in pole position, ma occhio al presidente Cairo. In questi giorni, dunque, Bologna e Torino non si sfideranno solo in campo (domenica all’Olimpico alle ore 15), ma anche sul mercato.