Bologna, occhio al Parma: proposti due obiettivi dei rossoblu

Il mercato di gennaio si avvicina, ed il Bologna sta pensando a come rinforzare la rosa. Mihajlovic ha chiesto almeno un difensore ed una punta, specie se dovesse andarsene Destro. Per quanto riguarda il reparto arretrato, l’obiettivo principale è un terzino sinistro: il nome caldo è quello di Federico Dimarco, che non è ancora sceso in campo l’Inter. Davanti, sfumato Ibrahimovic, piace Barrow dell’Atalanta, che ha aperto ad un addio a gennaio.

Qui però scende in campo il Parma. Il talento oggi in forze ai ducali Dejan Kulusevski è infatti seguito da settimane dall’Inter: il ragazzo è però di proprietà dell’Atalanta, che pretende dai nerazzurri una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Tuttavia, servirà un incentivo importante per privare il Parma del classe 2000 sei mesi prima della fine del suo prestito. Ecco dunque che le due società lombarde avrebbero pensato di offrire ai ducali proprio Dimarco e Barrow, due degli obiettivi di mercato del Bologna.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”